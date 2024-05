Non si ferma all’alt e tenta la fuga, ma si scontra con la volante: tre feriti a Catanzaro

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte a Catanzaro, precisamente nel quartiere di Santa Maria, a sud della città.

Un sinistro conseguente ad un inseguimento da parte della Polizia, dopo che un'auto non si sarebbe fermata all'alt per un controllo di routine.

Visto il tentativo di fuga del soggetto, gli agenti si sono subito messi ad inseguire il fuggitivo per le vie del quartiere, finché, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbero colpito a velocità sostenuta l'auto dell'uomo. Un violento impatto che ha fermato la fuga del pregiudicato, ma che ha provocato una serie di lesioni a tutti i coinvolti.

Intervenuti sul posto i sanitari del 118, hanno trasferito gli agenti in pronto soccorso dove è stata prescritto loro un periodo di convalescenza di almeno 30 giorni. Ferito anche il fuggitivo che, però, è stato tratto in arresto sul luogo dell'incidente.