Lattarico, sbanda con l’auto e finisce in un fossato: due feriti

Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio odierno a Lattarico, nel cosentino, dove un'auto è finita fuori strada mentre procedeva lungo la Provinciale 110. Dopo essere sbandato, il mezzo è precipitato in un fossato adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. I primi hanno estratto i due malcapitati dalle lamiere, mentre i secondi hanno allertato l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale per le cure del caso. Seppur rimasti feriti non sarebbero in pericolo di vita.

L'intero tratto di strada (attorno al chilometro 2) è stato completamente chiuso al transito per permettere i rilievi del caso e svolgere le necessarie operazioni di soccorso.