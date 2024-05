Spaccio di droga nel catanzarese, a Bologna e Milano: in manette tredici persone

Nella mattinata odierna, a Guardavalle, Davoli, Isca sullo Ionio, Squillace, San Vito sullo Ionio, Catanzaro, Milano e Bologna, i Carabinieri della Compagnia di Soverato - supportati in fase esecutiva dai Comandi territorialmente competenti e coordinati dalla locale Procura - hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro, nei confronti di tredici persone, accusate a vario titolo di detenzione e cessione di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Per quattro soggetti sono stati disposti gli arresti domiciliari nel Comune di residenza con obbligo di firma; per gli altri nove solo quello di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le complesse indagini - che si sono articolate in attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché in numerosi sequestri di droga - avrebbero consentito di delineare la gravità indiziaria di plurimi episodi di compravendita a Guardavalle e Catanzaro, mentre con vendita al dettaglio nel soveratese in luoghi pubblici ed esercizi commerciali, anche a soggetti minorenni, con canali di approvvigionamento riconducibili a persone di etnia rom della comunità del capoluogo.