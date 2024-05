Rifiuti in fiamme nella zona industriale di Lamezia: indagini in corso

Le Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, insieme a quelle dei volontari di Girifalco e Taverna, sono impegnate dalla tarda serata di ieri nella zona industriale di Lamezia Terme per un incendio di rifiuti.

Il rogo a interessato cumuli di vario genere situati nel piazzale esterno di una attività di recupero e smaltimento. L'intervento dei vigilfuoco è valso a circoscrivere le fiamme evitando il propagarsi del fuoco.

Le operazioni di soccorso sono continuate tutta la notte sono ancora in atto. Attualmente la situazione è sotto controllo e si sta provvedendo allo smassamento dei rifiuti, allo spegnimento di ultimi focolai ed alla bonifica.

Sul posto impegnate oltre 25 unità con 6 automezzi e supporto di autoscala ed autobotti per rifornimento idrico. Non risultano danni a persone. Partite le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.