Naufragio nello Jonio, la Prefettura fa chiarezza: 36 le vittime accertate

Sono complessivamente 36 le vittime accertate, finora, del tragico naufragio avvenuto il 17 giugno scorso a ben 120 miglia nautiche dalla costa calabrese. Lo rende noto la Prefettura di Reggio Calabria, che fuga ogni dubbio sulle incongruenze numeriche degli ultimi giorni.

"In relazione al naufragio della barca a vela" si legge nel comunicato, "ed al quale sono sopravvissute 11 persone, si rappresenta che al momento le vittime accertate della tragedia risultano essere 36". Sempre la Prefettura spiega che 35 sono i corpi recuperati in mare mentre uno è quello della donna in cinta morta durante il trasferimento nel porto di Roccella Jonica.

Le 35 salme finora recuperate in mare corrispondono a: 10 uomini, 9 donne, 15 minorenni (8 maschi e 7 femmine), mentre un corpo non è stato ancora identificato per via delle pessime condizioni in cui è stato rinvenuto dopo oltre una settimana in mare aperto.