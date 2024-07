Crotone, gatto bruciato appeso ad un cassettone dei rifiuti: la denuncia sui social

Sta facendo notizia sui social l'inquietante foto di un gatto privo di vita, appeso ad un cassettone dei rifiuti, penzolante e visibilmente bruciato.

Tutto questa nella trafficata "via Corso Messina" a Crotone, quindi una scena raccapricciante visibile a molte persone, nonché ai vari turisti e fuorisede che sono in città per le vacanze estive.

Ma non è la prima volta che i poveri felini sono vittime della cattiveria dell'uomo, già nel mese di aprile si erano verificati atti crudeli nei confronti di un questi animali (QUI), ma anche nella frequentata zona di Parco Samà, dove ogni anno sistematicamente vengono avvelenati senza ritegno.

Al momento, per quanto si apprende, sarebbe stata fatta denuncia alle autorità competenti.