Proseguono i controlli agli stabilimenti balneari del crotonese: scattano altre 4 denunce

Proseguono i controlli della Guardia Costiera di Crotone nell'ambito della campagna Mare e laghi sicuri, con controlli mirati presso le numerose strutture balneari insistenti lungo la costa. Controlli volti a verificare l'effettiva occupazione di suolo demaniale rispetto a quella autorizzata, ma anche il rispetto delle dotazioni di sicurezza e la verifica delle autorizzazioni.

In particolare, fino ad oggi sono stati controllati 52 stabilimenti balneari. I titolari di 5 strutture sono stati sanzionati per la mancanza del servizio di assistenza e salvataggio e per delle carenze nelle dotazioni di sicurezza. Carenze che, a seguito dei controlli, sono state prontamente sanate.

Nei giorni scorsi invece sono stati denunciati a piede libero altri 4 titolari di altrettanti stabilimenti tra Crotone ed Isola Capo Rizzuto, per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo o modifiche non autorizzate. In una struttura infatti sono state riscontrate consistenti difformità rispetto a quelle autorizzate, mentre in altre tre strutture è stato accertato uno spiegamento di ombrelloni e sdraio maggiori rispetto alla superficie autorizzate.

Complessivamente, sono stati occupati abusivamente circa 1.700 metri quadri di spiaggia, sgombrati e restituiti alla collettività dopo i controlli della Guardia Costiera.