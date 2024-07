A mare feriti ed in difficoltà: la Guardia Costiera soccorre due uomini nel catanzarese

Nei giorni scorsi, la Guardia Costiera di Crotone, è stata impegnata nel soccorso di due persone sulle coste catanzaresi. I Militari, già a lavoro per le attività di vigilanza e sicurezza a mare, hanno ricevuto una chiamata d'emergenza e si sono recati sui luoghi indicati.

Nel primo caso, un bagnate ha riportato una lussazione alla spalla a causa di una caduta dalla Grotta di San Gregorio a Caminia, in un punto non raggiungibile da terra. Quest'ultimo, salvato dall’equipaggio del battello GcB49 - impegnato nell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2024” - ha trasportato il malcapitato nella prima spiaggia vicina ed affidato l'uomo al personale del 118 chiamato anticipatamente.

Il secondo intervento, ha visto l'assistenza in favore di un kitesurfista in difficoltà davanti alle coste di Davoli Marina, a causa del repentino mutamento delle condizioni meteomarine. Lo sportivo è stato subito individuato dall’assistente bagnanti del lido “Golden” che ha contattato la Sala Operativa della Capitaneria di porto crotonese. Quest'ultima ha disposto l’invio anche della motovedetta Cp326 da Roccella Jonica.

L'uomo in difficoltà è stato soccorso da uno dei mezzi intervenuti a circa un miglio dalla costa. Dopo essere stato trasferito a bordo del mezzo nautico lo stesso è stato trasportato, in sicurezza, sulla spiaggia ma non ha richiesto l’intervento di personale sanitario.