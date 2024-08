Villa san Giovanni, incidente tra suv e moto sulla 18 Tirrena Inferiore: mort0 50enne

A causa di un incidente sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, al km 517,000 a Villa San Giovanni, è stato istituito il senso unico alternato, con conseguente traffico rallentato in direzione nord.

Nel sinistro, che ha coinvolto un suv ed una vespa, è morto un 50enne. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.