Proseguono i controlli agli stabilimenti balneari: liberati oltre duemila metri quadri di spiaggia

Continuano i controlli del personale militare della Capitaneria di porto di Crotone nell’ambito dell’operazione Mare e Laghi sicuri 2024 durante il periodo di maggiore afflusso di bagnanti lungo le coste proprio allo scopo di garantire il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare nonché in materia di rispetto della normativa sull’utilizzo del demanio marittimo.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, l’attività di controllo demaniale si è concentrata nell’ambito dei comuni rivieraschi di Sellia Marina, Cropani e Botricello ove sono state sottoposte a controllo 5 diverse strutture balneari. All’esito dei controlli si è avuto modo di accertare una serie di difformità tra i contenuti dei titoli concessori e la effettiva consistenza delle strutture. Dopo gli accertamenti di rito, si è provveduto a restituire alla pubblica fruizione circa 2.600 metri quadri di spiaggia indebitamente occupata.

In merito invece ai controlli finalizzati al rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare, nell’ambito del comune di Isola Capo Rizzuto sono stati contestati 3 verbali per la mancanza dell’assistente ai bagnanti dell’importo di 1.032 euro ciascuno. Un ulteriore verbale della stessa cifra è stato poi elevato a carico di un concessionario insistente lungo il litorale di Cropani per mancanza dell’unità destinata al servizio di salvataggio.

Per quel che concerne i controlli esperiti da parte delle unità navali della Guardia Costiera si segnalano, tra gli altri, tre verbali, per un importo complessivo di circa 1.400 euro, elevati nelle acque antistanti il litorale di Crotone a carico di altrettanti acquascooter per navigazione in zona non consentita.