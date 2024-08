Danneggiate auto e scuolabus nella notte: indagini in corso nel vibonse

Una notte di ordinaria follia tra i comuni di Arena ed Acquaro, entrambi nel vibonese, dove questa notte diverse automobili parcheggiate in strada sarebero state danneggiate assieme a degli scuolabus, per motivi ancora in fase di accertamento. Sono infatti in corso le indagini da parte dei Carabinieri, che questa mattina hanno ricevuto numerose segnalazioni dai rispettivi proprietari dei mezzi.

Nel solo comune di Arena sono infatti 7 (al momento) le auto danneggiate, tutte parcheggiate su strada lungo la Provinciale 58 ed in località San Lorenzo, nei pressi di un ristorante. Ai mezzi sono stati infranti tutti i vetri.

Ad Acquaro invece ad essere preso di mira una scuolabus comunale, parcheggiato nei pressi di un distributore di carburanti. Anche in questo caso sono stati infranti tutti i vetri laterali, motivo per il quale i militari ritengono plausibile un vero e proprio raid.