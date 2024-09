Francica, distrutta dalle fiamme la palestra comunale: nessun ferito, si indaga sull’origine del rogo

Un improvviso incendio è divampato nel primo pomeriggio odierno all'interno della palestra comunale di Francica, che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco del comando di Vibo Valentia, intervenuti attorno alle 15:45 per una lunga operazione conclusa solo pochi minuti fa.

L'incendio è stato contenuto non senza difficoltà, sopratutto per via del fatto che ha interessato il tetto della struttura, completamente in legno. Ingenti i danni alla struttura, che fortunatamente era vuota nonostante parte della stessa fosse stata adibita ad aule per la scuola dell'infanzia. All'interno della struttura, inoltre, pare fossero in corso dei lavori di ristrutturazione e manutenzione.

Oltre all'intervento dei Vigili del Fuoco - con due autobotti per rifornimento idrico ed autoscala - presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso: si cerca infatti di fare luce sull'origine del rogo, ed al momento non è esclusa alcuna ipotesi.