Giornata leucemia: gli allievi Carabinieri partecipano alla passeggiata solidate

Domenica mattina, la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria ha partecipato con grande entusiasmo alla camminata solidale organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. 726 allievi carabinieri hanno preso parte a questo importante evento che si è svolto presso il suggestivo Tempietto di Reggio Calabria.

L’iniziativa, promossa dall’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, sezione di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avuto come obiettivo principale la raccolta di fondi per la ricerca e l’assistenza ai pazienti affetti da tumori del sangue e ai loro familiari. La partecipazione dei giovani carabinieri rappresenta un gesto concreto di solidarietà verso chi affronta questa difficile malattia.

Durante la camminata, che ha visto la partecipazione di cittadini, volontari e rappresentanti delle istituzioni, sono stati raccolti fondi che saranno destinati a programmi di ricerca e supporto per i pazienti e le loro famiglie.

I Carabinieri sono da sempre in prima linea nel sostegno a iniziative di solidarietà e sensibilizzazione riguardanti la salute pubblica. La partecipazione alla camminata solidale in occasione della Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica è solo un esempio del loro impegno. Infatti, i giovani carabinieri non solo hanno mostrato la loro disponibilità a contribuire attivamente alla raccolta di fondi per la ricerca e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue, ma hanno anche promosso un forte messaggio di speranza e unità all’interno della comunità reggina.