Controlli estivi della Guardia di Finanza: nel crotonese irregolare il 40% delle attività ispezionate

Estate impegnativa per il comitato provinciale crotonese della Guardia di Finanza, che tra giugno e settembre ha svolto numerosi controlli in tutto il territorio provinciale focalizzandosi non solo sulla tutela dell'economia legale, ma anche in attività di controllo del territorio, sicurezza stradale e tutela del consumatore. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone ad alta vocazione turistica.

Nell'ambito del contrasto all'evazione fiscale, emerge che il 40% delle attività commerciali controllate (oltre 50) presenti irregolarità nell'emissione di scontrini e fatture. Sorpresi 17 lavoratori "in nero" e sanzionati ii tiolari di 9 attività commerciali.

Ispezionati poi numerosi negozi che vendevano merce potenzialmente contraffatta e pericolosa per la salute, con conseguente sequestro di oltre 66 mila oggetti di varia natura non conformi a nessuno standard. Circostanza cheh a portato anche alla segnalazione di 6 titolari d'impresa.

Svolte importanti attività anche nell'ambito della pubblica sicurezza, con oltre 3.600 controlli stradali svolti dalle 546 pattuglie dislocate sul territorio. Contestate, nel dettaglio, 97 infrazioni al codice della strada, ed elevate sanzioni per circa 65 mila euro. Denunciati, poi, 6 soggetti trovati in possesso di armi bianche senza alcuna giustificazione.

Conclusi anche 97 interventi nelle aree della movida e di maggiore afflusso turistico, con conseguente segnalazione di 9 soggetti per uso personale di sostanze stupefacenti. Attività svolte grazie all'aiuto delle unità cinofile e programmate nei pressi dei locali notturni maggiormente frequentati.