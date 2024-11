Tragico incidente sulla Statale 106: morta una ragazza, due feriti gravi

Tragico impatto quest'oggi lungo la variante della Strada Statale 106 all'altezza di Catanzaro Lido, dove due auto - una Fiat Panda ed una Ford Focus - si sono scontrate in una dinamica ancora tutta da chiarire.

Uno scontro che sarebbe comunque avvenuto a velocità sostenuta nelle adiacenze dello svincolo per Squillace, con entrambi i mezzi che procedevano in direzione sud sulla stessa carreggiata.

Tempestivo l'intervento dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme a personale dell'Anas ed alla Polizia Stradale.

Purtroppo non c'è stato nulla da fare per la giovane conducente della Fiat Panda, che sarebbe morta sul colpo, mentre sono rimasti gravemente feriti i due occupanti dell'altra auto, ricoverati d'urgenza in ospedale per le cure del caso.

Al momento sono ancora in corso i rilievi del caso per tentare di stabilire la dinamica del sinistro, e si registrano notevoli rallentamenti nel transito veicolare.