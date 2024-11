Festività più dolci se di pensa a chi ha più bisogno: a Reggio l’evento “Benvenuto Natale”

Quello natalizio è, per antonomasia, il periodo dedicato al calore degli affetti, alla celebrazione delle festività, alla gioia dei bambini. È anche il momento in cui il pensiero viene rivolto a quei bimbi e a quelle famiglie che vivono un momento di fragilità, ed è per questo che due realtà del territorio, Villa Genoese Zerbi e Corredino Sospeso, si sono unite per poter regalare un Natale, e un 2025, di serenità alle tante famiglie che vengono sostenute da questo progetto solidale.

Ed è così che nasce l’evento “Benvenuto Natale” che si terrà domenica 1° dicembre, dalle 17 alle 19.30, nell’incantevole location di Villa Genoese Zerbi di Reggio Calabria, per dare il benvenuto alle feste natalizie.

“Per queste festività - commenta il Maestro Gelatiere e Pasticcere Vincenzo Pennestrì - abbiamo ritenuto di proporre questa iniziativa, aprendo le porte di Villa Genoese Zerbi, non solo per festeggiare insieme l’inizio delle festività, ma soprattutto per sensibilizzare la città ad una realtà associativa che da cinque anni sostiene attivamente centinaia di famiglie con molteplici attività. È un presente che, come azienda, facciamo a una realtà della solidarietà molto attiva, ma è anche un regalo che facciamo a noi stessi, poiché l’attenzione alle persone e alla famiglia è da sempre al centro del nostro impegno. Così facendo, aiutiamo bambini meritevoli di un presente e di un futuro più felici”

“Siamo felici e onorati - dichiara Simona Argento, Presidente dell’Associazione Pandora - di questo progetto solidale che vede fianco a fianco due realtà del territorio così significative, accomunate da un unico obiettivo: rendere ancora più speciale il Natale di tutti i bambini. Ogni piccolo gesto di solidarietà è per noi un tassello prezioso su cui fare affidamento e per questo a Vincenzo Pennestri e a tutti i partners che hanno aderito a “Benvenuto Natale” va il nostro più sentito ringraziamento.”

“Benvenuto Natale” sarà una festa aperta a tutti, che coinvolgerà tutti i sensi attraverso i sapori della tradizione locale, le note di musica natalizia, l’arte della fotografia e della ceramica artigianale decorata live e degli allestimenti floreali e la calda atmosfera di condivisione.

L’ospite speciale sarà Babbo Natale e a padroneggiare la serata sarà l’albero di Natale solidale, addobbato con i decori artigianali e solidali realizzati da un'artista artigiana che sostiene il progetto Corredino Sospeso. Ogni luce, ogni colore di questo albero racconta una storia di solidarietà.

Tanti i partners che, con grande sensibilità e generosità, hanno contribuito a realizzare questo evento costruendo un programma ricco di attività.