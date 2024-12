Tropea, atteggiamenti sospetti in città: cinque allontanamenti con divieto di ritorno

Cinque persone sono state raggiunge da un provvedimento di allontamento con divieto di ritorno, dopo essere state fermate per dei controlli a Tropea. Lo rende noto la Questura di Vibo Valentia, a seguito delle attività di controllo del territorio svolte dagli agenti di Polizia nell'hinterland della nota località turistica.

In particolare, tre provvedimenti riguardano altrettante persone fermate mentre si aggiravano in città a bordo di un autocarro, scrutando attentamente le abitazioni residenziali. Si tratta di soggetti pluripregiudicati, con precedenti per armi, reati contro il patrimonio, attività non autorizzata di raccolta e smaltimento rifiuti.

Un altro foglio di via è stato invece notificato ad una persona notata mentre si aggirava, con fare sospetto, in pieno centro cittadino in orario notturno. Alla vista degli agenti, questo avrebbe tentato di cambiare direzione, venendo però fermato e identificato, risultando tra l'altro sottoposto ai domiciliari (per reati contro la persona e la pubblica amministrazione), e dunque arrestato.

L'ultimo provvedimento riguarda invece una donna, identificata come l'autrice di un furto perpetrato a danno di una attività commerciale del posto. In tutti i casi, i "daspo urbani" hanno una durata di 3 anni.

Disposti, infine, tre "daspo fuori contesto" a carico di altrettanti pluripregiudicati, ritenuti responsabili di attività illecite svolte all'esterno del campo sportivo cittadino che avrebbero provocato notevoli pericoli per la pubblica incolumità.