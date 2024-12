Concluso il plenum del Csm: nominati i nuovi Procuratori di Crotone e Catanzaro

Si è concluso questo pomeriggio il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso del quale sono stati decisi i nuovi procuratori di Catanzaro e di Crotone.

Per il capoluogo è stato nominato Salvatore Curcio, attuale procuratore di Lamezia Terme in magistratura dal 1989. Dopo un periodo di tirocinio a Firenze, ha svolto ininterrottamente il ruolo di gip presso il tribunale di Catanzaro dal 1993 al 2012, prestando servizio anche come sostituto procuratore nella piana di Sibari e nell'alto cosentino, nonchè della corte d'appello tra il 2012 ed il 2016, finchè nel 2017 non venne spostato su Lamezia-Terme.

Tra le inchieste più importati firmate da Curcio si ricorda Galassia (che portò all'arresto di 187 persone) e Decollo (119 arresti in 3 continenti, con conseguente sequestro di oltre 5 mila chili di cocaina.



A Crotone invece approda Domenico Guarascio, ad oggi il più giovane procuratore d'Italia. Quarataquattrenne, è entrato in magistratura nel 2011 e nella Direzione Investigativa Antimafia nel 2014. Numerose le inchieste svolte sul territorio crotonese (come Malapianta), che hanno portato a numerosi arresti contro le famiglie dei Grande Aracri di Cutro, dei Farao Marincola di Cirò marina e di diverse cosche di Isola Capo Rizzuto e di Steccato di Cutro.