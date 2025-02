Crotone, ripristinata l’insegna “Palazzo del Comune” e lo stessa della città

"È stata ripristinata l’insegna “Palazzo del Comune” di Crotone, sulla facciata principale della casa comunale. Il lavoro, è stato autorizzato in forza di provvedimento espresso, a firma del Soprintendente Abap Stefania Argenti, imposto in ragione della natura vincolata, in quanto bene monumentale ope legis".

E' quanto dichiara il vicesindaco pitagorico, Sandro Cretella, che continua: "Inoltre, è stata consentita la nuova apposizione dello stemma della città nella parte alta della facciata, sotto l’orologio del palazzo, pure di recente ripristinato dall’amministrazione".

“È il segno di un’attenzione verso l’importanza delle istituzioni. La presentazione decorosa della casa dei cittadini è un biglietto da visita, sia per i residenti che per i turisti. Desideriamo ringraziare, oltre che la soprintendenza per la disponibilità dimostrata, la dirigenza e gli uffici del settore 1 dell’ente per aver consentito di portare a termine tale obiettivo” ha concluso.