Incendio in veranda a Vibo Valentia: soccorse due persone

Due persone sono state soccorse alle prime luci dell'alba dai Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, intervenuti in un appartamento sito in Via Grazia Deledda attorno alle 5:50 per via di un incendio che si era sviluppato all'interno di una veranda.

Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme, oramai incontrollata, e soccorrere i due occupanti (rimasti intossicati dal fumo) assieme ai loro due cani, mentre nulla si è potuto per un gatto, rimasto ucciso proprio dal denso fumo.

Presenti tre automezzi, un'autopompa ed un'autoscala assieme a tre squadre di intervento, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme ad altre parti dello stabile.