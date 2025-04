Consiglio nazionale di Forza Italia, Occhiuto: “I dazi? Un errore. Risorse difesa finanzino grandi opere”

"La scelta di imporre i dazi genera problemi soprattutto nei Paesi che impongono i dazi. Noi dobbiamo intervenire in altre direzioni, dobbiamo semplificare l'Europa dando la possibilità alle imprese di produrre più facilmente, dobbiamo cogliere anche le sfide della necessità di provvedere al rafforzamento della difesa".

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia, intervenendo al Consiglio nazionale del partito azzurro, in corso a Roma.

"Vorrei dire ad Antonio Tajani - che non ne ha bisogno, perché credo sia in questo momento la personalità italiana con più esperienza in Europa - che noi di Forza Italia potremmo essere quelli che dicono che in un Paese come il nostro le risorse per la difesa dovrebbero essere indirizzate anche per finanziare grandi infrastrutture fuori dalle regole del patto di stabilità" afferma.

"In questo modo riusciremmo ad ottenere dalle decisioni dell'Europa anche la possibilità di creare dei vantaggi per il nostro Paese" conclude. "Alcune di queste cose noi di Forza Italia le possiamo insegnare, non perché siamo i più bravi, ma semplicemente perché le abbiamo apprese dal più bravo: Silvio Berlusconi".