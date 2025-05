Bonifica Crotone, niente rifiuti a Sovreco: confermata sospensione ordinanza

Con una ordinanza collegiale appena depositata, in accoglimento delle istanze del Comune e della Provincia di Crotone e della Regione Calabria è stata confermata la sospensione degli effetti dell’ordinanza del Commissario alla bonifica (QUI) con la quale era stato imposto il conferimento dei rifiuti pericolosi, derivanti dalle operazioni di bonifica del Sin di Crotone, nella discarica di Columbra di proprietà della società privata Sovreco.

Ne danno notizia il sindaco pitagorico Vincenzo Voce ed il presidente ell'ente intermedio, Sergio Ferrari, che spiegano come l’udienza di merito per la discussione delle due impugnative sinora proposte, sia quella relativa al decreto direttoriale del Mase dello scorso 1 agosto 2024 di approvazione del piano stralcio del Pob Fase II, sia quella relativa all’ordinanza commissariale emessa dal Generale Errigo, è fissata per il prossimo 18 giugno.