Peggiora il maltempo in Calabria: allerta arancione in alcune province, scuole chiuse

Non si arrestano le piogge in Calabria. Dopo l'allerta gialla di oggi, giovedì 15 maggio, nella giornata di domani il maltempo si andrà ad intensificare soprattutto in alcune zone del centro e sullo Jonio.

Di conseguenza, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per le abbondati precipitazioni previste, accompagnate da forti raffiche di vento.

Nella provincia di Catanzaro, Lamezia e Crotone le scuole rimarranno chiuse. Nella città pitagorica, dove sono in corso le festività mariane della Madonna di Colonna con fiera e giostre, è stata emessa ordinanza anche per la sospensione di quest'ultime attività.

Si consiglia alla cittadinanza la massima prudenza e di uscire da casa solo se indispensabile.