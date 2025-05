Prosegue la rigenerazione urbana a Crotone: nuovi interventi in tre aree

La giunta comunale di Crotone, su proposta dell’assessore al Pnrr Luca Bossi, ha approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione urbana di tre importanti aree della città: Vescovatello, 300 alloggi e Parco Pitagora. Si tratta di un investimento di 2 milioni, 844 mila e 500 euro rivenienti dal finanziamento Pnrr nell’ambito della programmazione dal parte dell’ente.

Nello specifico per quanto attiene il quartiere Vescovatello l’area oggetto dell’intervento è rappresentata dalla zona circostante il complesso ERP. L’attività riguarderà la riorganizzazione del quartiere e dei marciapiedi, la riqualificazione dello spazio mediante la creazione di aree verdi attrezzate e parcheggi, la creazione di un campo polivalente e un nuovo impianto di illuminazione.

Per quanto attiene il quartiere 300 alloggi, che è già oggetto di altri interventi realizzati o in itinere, anche in questo caso l’intervento consisterà nella riorganizzazione del quartiere con la riqualificazione degli spazi liberi, nuova illuminazione, creazione di orti urbani, aree verdi attrezzate, un campo di bocce e un percorso pedonale.

Al fine di rendere sicura la fruizione delle aree pertinenziali presenti nei quartieri Vescovatello e 300 Alloggi, con la possibilità di una maggiore fruizione delle aree stesse, saranno dei sistema di videosorveglianza, completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite utilizzo di punti di ripresa collegati a centrale Operativa

Una novità migliorativa dell’intervento proposta dall’assessorato riguarda l’ottimizzazione la viabilità interna ed esterna al quartiere 300 Alloggi con particolare riferimento al miglioramento della viabilità di collegamento del quartiere con le vie urbane di scorrimento adiacenti, via Gioacchino da Fiore e via Giovanni Paolo II.

La terza area oggetto dell’intervento è quella dove sorge il Museo di Pitagora. L’intervento riguarderà tra gli altri, il rifacimento dell’illuminazione interna e dell’impianto di videosorveglianza, della riqualificazione delle aree interne, il rifacimento dei servizi oltre alla riqualificazione del percorso pedonale che da via Falcone porta al Museo. Interventi che vedranno il loro avvio entro fine giugno.