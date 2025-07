In viaggio sull’autostrada con 2 chili di marijuana: 24enne finisce in manette

Ha appena 24 anni il giovane arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Stradale impegnati in un controllo lungo l'arteria stradale in vista dell'estate. Controlli che non riguardano solo la sicurezza dei tanti turisti in transito, ma che interessano anche il contrasto al traffico di stupefacenti.

In particolare, gli agenti della sezione di Palmi hanno notato un'auto sospetta parcheggiata in modo defilato presso l'area di servizio di Rosarno Ovest, in direzione Reggio Calabria. Il veicolo era distante dall'area rifornimento delle auto, nascosto nei pressi dell'area di rifornimento riservata ai mezzi pesanti, più nascosta dietro l'area di servizio.

Attorno all'auto poi è stato individuato un uomo, che alla vista della Polizia si è frettolosamente avvicinato al mezzo per proseguire lungo la strada. Comportamento che ha ulteriormente insospettito gli agenti, che hanno deciso così di intervenire seguendo il mezzo.

Questo è stato fermato poco dopo, nei pressi dello svincolo di Palmi. A condurre il mezzo un giovane bulgaro di 24 anni, regolare sul territorio nazionale, che però si è mostrato sin da subito particolarmente nervoso e reticente nel fornire spiegazioni agli agenti. Un atteggiamento ancor più sospetto, che ha inevitabilmente causato una perquisizione.

A bordo del mezzo sono così state rinvenute ben 4 buste sigillate contenenti marijuana, complessivamente 2 chili, destinati verosimilmente allo smercio nell'area della città metropolitana di Reggio Calabria. La sostanza è stata dunque sequestrata, mentre il giovane è stato arrestato con l'accusa di traffico e detenzione di stupefacenti, e posto, successivamente, ai domiciliari.