antonio le fosse

Stasera, domenica 17 agosto (alle ore 21), concerto in omaggio alla Madonna Achiropita nella Cattedrale di Rossano. Si esibirà, per l'occasione, la bravissima violinista Manuela Mosca Gigliotti componente dell'Orchestra “Cherubini” fondata e diretta dal Maestro Riccardo Muti.

L'appuntamento in città è stato organizzato dal Circolo Culturale Rossanese in collaborazione con l'Arcidiocesi di Rossano-Cariati e la Cattedrale Maria SS.ma Achiropita. La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero.