Pino Aprile inaugura il Festival del Pensiero Cristallino

Pino Aprile

La Riviera Cristallina e l’Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale “Luigi De Marchi” (Ipue) presentano la seconda edizione del Festival del Pensiero Cristallino, un percorso che intreccia cultura, identità e riflessione collettiva.

Dal 5 al 7 settembre, tre comuni della Riviera Cristallina ospiteranno personalità di primo piano del panorama culturale e scientifico italiano, in un dialogo aperto con il pubblico per esplorare il tema del benessere, della consapevolezza e dell’identità nel Sud Italia.

Il programma

Il 5 settembre a Bovalino, Piazza Gaetano Ruffo, ore 20 Pino Aprile, giornalista e scrittore, terrà una lectio intitolata “Il futuro è nel recupero del passato”. A seguire, un dialogo con Filippo Strano, ideatore e direttore del progepensierotto Riviera Cristallina.

Il 6 settembre – Gallicianò (Comune di Condofuri), Anfiteatro – ore 20, Paolo Crimaldi, psicoterapeuta, scrittore ed esperto di astrologia evolutiva, proporrà “Tra le stelle della Riviera Cristallina”, un momento di riflessione e ispirazione che intreccia conoscenza psicologica e sensibilità simbolica.

Il 7 settembre – San Giovanni di Gerace, Villa Santa Maria delle Grazie – ore 20, proiezione speciale del film Kripton. Seguirà un dialogo interdisciplinare con: dottor Mauro Pallagrosi, Psichiatra fenomenologo, Responsabile percorsi residenziali per giovani adulti, Asl Roma 1; professor Lorenzo Tarsitani, Associato presso La Sapienza Università di Roma, Direttore Uoc di Psichiatria; professoressa Carla Arata, Docente di lettere presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Cerveteri; dottoressa Antonella Filastro, Psicoterapeuta e Psiconcologa, Direttrice dell’Ipue.

La conduzione

Le tre serate saranno condotte e moderate da Camilla Ghedini, giornalista e autrice, che accompagnerà il pubblico nell’incontro con i protagonisti e nella scoperta di nuove prospettive.

Un progetto in crescita

Il Festival del Pensiero Cristallino si colloca all’interno della fase di sviluppo del brand Riviera Cristallina, un progetto indipendente di rilancio turistico, culturale e identitario della costa ionica calabrese. Un modello che unisce la promozione dei luoghi alla valorizzazione del pensiero, inteso come risorsa viva e condivisa.