Finale Nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025: cinque dalla Calabria

Riflettori puntati sulla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025, uno degli appuntamenti più importanti del calendario della bellezza e dello spettacolo italiano: sabato 30 agosto , l’Opera Beach Club di Riccione ospiterà l’evento conclusivo che incoronerà la nuova Reginetta tra ottantaquattro finaliste selezionate per mesi in tutta la penisola.

A rappresentare la Calabria nella corsa verso l'ambita corona cinque giovani, pronte a portare sul palco personalità, sogni e talento.

Anna Cirò, 18 anni di Casali del Manco, è studentessa del liceo scientifico con l’obiettivo di intraprendere la carriera in medicina.

Sara Cipolla, 17 anni di Cosenza, frequenta il liceo linguistico e coltiva la passione per la danza: aspira a diventare una ballerina professionista, lavorando con impegno per trasformare il talento in carriera.



Chiara Lembo, 16 anni, anche lei del capoluogo brutio, studia al liceo classico e nutre l’interesse per le scienze investigative; il suo obiettivo è diventare criminologa, coniugando rigore intellettuale e curiosità per i fenomeni sociali.



Enrica Parise, 21 anni di Rende, studia scienze motorie e sogna di diventare allenatrice di pallavolo per trasmettere competenze tecniche e valori di squadra alle future generazioni.



Benedetta Cesario, 17 anni, anche lei di Cosenza, studia al liceo scientifico e punta a una carriera nel mondo della moda come modella.

“Dopo mesi di attento scouting in tutte le regioni — dichiara il patron Alessio Forgetta — siamo pronti a mettere in luce giovani donne che uniscono bellezza e talento. Miss Reginetta d’Italia è da sempre un trampolino di lancio: grazie al sostegno dei nostri sponsor e partner, offriamo alle finaliste visibilità e opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione”.

La serata sarà condotta da Sofia Bruscoli affiancata dal noto volto del concorso Francesco Anania. Tra gli ospiti attesi un parterre di stelle del mondo dello spettacolo: la showgirl e attrice Raffaella Fico, il comico Tiberio Cosmin dei Pota Boyz da “Italia’s Got Talent”, l’opinionista Jack Vanore tra i più apprezzati di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi e l’amata soubrette Miryea Stabile protagonista dei reality “La Pupa e il Secchione” e “L’Isola dei Famosi”.

A suggellare la finalissima sarà la passerella dell’attuale reginetta: Alessia Dall’Osto, 19 anni di Brescia, Miss Reginetta d’Italia in carica, sarà lei a incoronare la nuova vincitrice che entrerà nell’albo d’oro come Miss Reginetta d’Italia 2025.