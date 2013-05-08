Paga il corriere con 50euro false, poi lo prende a pugni: finisce in carcere

Momenti di violenza nel pomeriggio di ieri in via Cusmano, a Reggio Calabria, dove un giovane è finito in manette dopo un’aggressione ed un tentativo di rapina subiti da un fattorino.

La violenta aggressione

L’arrestato, durante una consegna, ha cercato infatti di ingannare quest’ultimo pagandolo con una banconota da 50 euro apparentemente falsa.

Al rifiuto del corriere di accettarla, ha quindi reagito con estrema violenza sferrandogli dei pungi alla nuca e sottraendo dall’abitacolo dell’auto due sacche contenenti prodotti destinati alla distribuzione.

L'ira sull'auto del fattorino

Non soddisfatto, avrebbe infierito anche contro il mezzo, prendendolo a calci e lanciandogli delle pietre, danneggiandolo visibilmente prima di fuggire per le vie limitrofe.

La vittima ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine ed in pochi minuti sono arrivati sul posto i Carabinieri della Radiomobile, che hanno iniziato a cercare l’aggressore, poi rintracciato. Recuperata anche la refurtiva che è stata restituita al proprietario.

Il trasferimento ad Arghillà

L’arrestato, completate le formalità, è stato portato nel plesso Arghillà della Casa Circondariale Panzera, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio di convalida.