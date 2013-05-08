Crotone. Fermata schiaffeggia un carabiniere, arrestata: aveva dosi di droga

Pomeriggio movimentato quello vissuto un paio di giorni fa dai carabinieri della Radiomobile di Crotone. Impegnati in un servizio di pattuglia nel cuore cittadino, hanno notato una coppia, un uomo e una donna, che alla loro vista ha cercato di allontanarsi per le vie del centro, venendo però raggiunta e fermata.

L’involucro con la coca

L’uomo, nel tentativo di fuga, è stato visto gettare a terra un involucro, che si è poi scoperto contenesse una modica quantità di cocaina.

Calci e pugni al militare

La donna, invece, ha opposto un’accesa resistenza, prendendo a calci, pugni e schiaffi un carabiniere, e rivolgendogli anche della minacce.

Per i militari non è rimasto altro che portarli in caserma, dove anche la donna è risultata avere possesso di una dose di droga. Entrambi i soggetti sono stati per questo segnalati al Prefetto, mentre la donna è stata arrestata per resistenza e violenza.