Intimidazione Conia, Succurro (Anci): “Noi vicini, serve sicurezza”

La presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e alla sua famiglia per il grave atto intimidatorio subito, con l’incendio doloso appiccato ai terreni di proprietà familiare.

“Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che va condannato con fermezza e che non deve in alcun modo minare la serenità, la libertà e la determinazione di un sindaco impegnato quotidianamente al servizio della propria comunità. Siamo accanto al sindaco Michele Conia, alla sua famiglia e alla comunità di Cinquefrondi, certi che non si lasceranno intimidire da chi tenta di colpire nell’ombra”.

La presidente dell’Anci Calabria auspica che i responsabili vengano presto individuati e assicurati alla giustizia e chiede al prefetto di Reggio Calabria “la massima attenzione per la sicurezza personale e familiare del sindaco Conia. L’Anci Calabria rimane accanto a tutti gli amministratori locali che subiscono minacce, intimidazioni, avvertimenti o ritorsioni e sollecita le istituzioni a mettere in campo ogni sforzo possibile per tutelare l’incolumità dei sindaci e di tutti gli altri amministratori locali. Garantire la loro sicurezza significa difendere la democrazia e la volontà popolare. L’Anci Calabria non farà mai mancare il proprio sostegno a agli amministratori locali”.