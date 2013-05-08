Maltempo: prorogato stato emergenza per Reggio, Crotonese e Cosentino
Prorogato lo stato di emergenza già deliberato in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, della provincia di Crotone e dei comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia, in provincia di Cosenza.
È quanto deciso dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, nel corso della riunione, la numero 139, tenutasi proprio oggi pomeriggio, a partire dalle 15:20