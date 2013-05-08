Cirò Marina. Incendio sul tetto di una casa in costruzione: fu doloso

Avrebbe dato fuoco e danneggiato il tetto della casa, ancora in costruzione, di una coppia. È la conclusione a cui sono giunti, a distanza di circa due mesi dal fatto, i carabinieri di Cirò Marina che stamani hanno individuato un uomo e lo hanno denunciato alla Procura pitagorica.

L’incendio era divampato nel giugno scorso, in pieno centro della cittadina sulla costa ionica del crotonese. Al momento dell’accaduto non furono trovate tracce di un qualche innesto, i Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente sul posto, non avevano comunque escluso una possibile origine dolosa.

Le indagini condotte dalla stazione locale dell’Arma, eseguite prevalentemente con l’acquisizione e l’analisi dettagliata di numerose immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, hanno così condotto fino all’uomo, ritenuto, appunto, il responsabile del rogo.