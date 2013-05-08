Le spiagge della salute, domani a Locri consulti medici gratuiti e attività sportive

Prevenzione e divertimento si incontrano sul bagnasciuga con Le Spiagge della Salute, il nuovo evento itinerante, dedicato alla prevenzione e al movimento, che nella giornata di domenica farà tappa a Locri.

L’obiettivo dell’evento

La manifestazione, promossa da Asc Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB) e con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si pone l’obiettivo di valorizzare l’estate - sinonimo di libertà, gioia di vivere e relax – come momento ideale per prendersi cura della propria salute, sia a livello fisico che sul piano mentale.

Le Spiagge della Salute toccherà dunque otto località balneari italiane, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e del benessere psicologico, nel pieno rispetto della privacy.

In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

La tappa calabrese

A Locri l’appuntamento è per domani, domenica 31 agosto, dalle 9.30 alle 19 al Cactus Club, in prossimità del quale sarà attivo il truck della salute, con due sportelli, nei quali opereranno qualificati professionisti: lo sportello dell’ascolto, in collaborazione con la Federazione italiana psicologi (FIP), mira a fornire una risposta al significativo incremento dei disturbi di natura psicologica.

Un trend certificato dall’OMS, che ha rivelato come, durante il primo anno di pandemia Covid-19, i casi di depressione e ansia siano aumentati del 25%, colpendo soprattutto i più giovani e di riflesso le loro famiglie.

Lo sportello dedicato alla salute della pelle, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), punta invece a prevenire i danni a lungo termine causati, soprattutto in estate, dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle.

Un fenomeno sempre più diffuso, che merita di essere approfondito anche nei suoi risvolti e nelle sue implicazioni di natura psicologica.

La attività d’intrattenimento

In spiaggia, a pochi passi dal truck, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, animerà invece l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento. Inoltre, grazie alle collaborazioni con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia e con la Società italiana cani Salvataggio (SICS), saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

L’approccio alla prevenzione

“La nostra attività non si ferma mai e approfittiamo del periodo in cui le persone affollano le spiagge per raggiungerle con un messaggio di promozione sportiva e di cura della salute fisica e mentale. I consulti con i nostri dermatologi e i nostri psicologi saranno l’occasione, soprattutto per i giovani, per approcciare concretamente la cultura della prevenzione. Sarà anche un modo, per il nostro ente, di dare concreta attuazione alle politiche delineate dal Ministro della Salute, che ha sottolineato a più riprese, anche di recente, come la cultura della prevenzione sia essenziale per sostenere l’efficacia e l’economicità del servizio sanitario”, afferma Cecilia Morandini, consigliere nazionale di Asc e Coni:

La sensibilità dei balneari

“I balneari italiani sono da sempre sensibili alle tematiche del benessere e della salute, tanto è vero che i nostri stabilimenti, storicamente, sorsero per esigenze di tipo salutistico e nell’Ottocento svolsero una importante funzione contro la tubercolosi. Va poi sottolineato che di fronte all’avanzare di mali invisibili, che minacciano la psiche e che molto spesso derivano da isolamento e solitudine, le nostre spiagge rappresentano un importante presidio per la salvaguardia della salute: mentre le piazze delle città si svuotano, infatti, gli stabilimenti balneari, che in Italia presentano spesso una gestione a carattere familiare e puntano sulla qualità dei rapporti umani, continuano ad essere luoghi di ritrovo e socializzazione”, sostiene invece Antonio Capacchione, presidente nazionale di SIB Confcommercio:

Avvicinarsi al cittadino

“Iniziative come questa dimostrano quanto è importante portare la prevenzione vicino al cittadino, rendendola facilmente accessibile. Promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare alla salute della pelle, soprattutto nel periodo estivo, è fondamentale per rafforzare una cultura della prevenzione diffusa e consapevole. Bene che, accanto alla prevenzione fisica, venga valorizzata anche la cura del benessere psicologico, riconoscendo il ruolo centrale che questo svolge per una tutela efficace e completa della salute”, conclude Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute.