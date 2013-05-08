Lametino, controlli ad alto impatto: lite e coltellate in centro

Mercoledì scorso i Carabinieri di Lamezia Terme hanno portato a termine un’operazione di controllo straordinario cosiddetto ad “alto impatto”: svolto di pomeriggio e di sera ha interessato l'intero comprensorio cittadino con un focus particolare sull'area della movida e sui quartieri di Sant’Eufemia e Sambiase.

I risultati ottenuti

Nel corso dei servizi, sono state identificate 90 persone e 35 veicoli. Di conseguenza, cinque persone sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria locale.

Tra i risultati più rilevanti, i militari hanno identificato l'autrice di un furto di una collana d'oro avvenuto a Sant’Eufemia ai danni di un anziano.

Il degrado urbano

Nel settore della tutela ambientale, i controlli hanno portato alla denuncia per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Sotto la lente un'officina meccanica di Sambiase, che è stata posta sotto sequestro.

Inoltre, per tutelare la salute dei consumatori, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 30 kg di carne senza tracciabilità in un ristorante, contestando una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

I controlli stradali

Durante i controlli stradali, sono stati fermati due giovani che guidavano sotto l'effetto di stupefacenti, come confermato dai test specifici in dotazione alla Sezione Radiomobile.

Un cittadino straniero è stato denunciato per guida senza patente, non avendola mai conseguita. Le verifiche hanno portato alla contestazione di ulteriori 13 sanzioni previste dal Codice della Strada, per un totale di circa 9 mila euro.

Lite nel centro storico

Sempre nella stessa serata, i Carabinieri sono intervenuti nel centro storico di Nicastro a seguito di una lite tra stranieri. Due uomini sono rimasti feriti in modo non grave, riportando lesioni compatibili con l'uso di armi da taglio.

Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento, uno degli stranieri è stato denunciato per minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Le forze in campo

Il servizio rientra nel più ampio piano coordinato di controllo del territorio (P.C.C.T.) gestito dalle forze di polizia sotto la supervisione della Prefettura di Catanzaro.

L'operazione ha visto la partecipazione di ben 30 Carabinieri, inclusi militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lamezia Terme, delle Stazioni Carabinieri di Lamezia Terme Scalo e Sambiase, del Nucleo Carabinieri Forestale di Lamezia Terme, del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, oltre ai Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro e Antisofisticazione e Sanità di Catanzaro.