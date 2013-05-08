Catanzaro, scontro frontale tra due auto: quattro feriti
Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Catanzaro, lungo Viale Emilia. Per motivi ancora in fase di accertamento, due auto - una Punto ed una Panda - si sarebbero scontrate frontalmente a velocità sostenuta mentre procedevano in direzioni opposte.
A bordo dei mezzi si trovavano, appunto, quattro soggetti, tutti rimasti feriti in modo lieve. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i Vigili del Fuoco per estrarre i malcapitati dalle laamiere. Dopo un primo controllo sul posto, sono stati tutti trasferiti in ospedale per maggiori accertamenti.