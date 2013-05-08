Non comunica gli ospiti della struttura, denunciato imprenditore turistico

La Polizia di Stato ha denunciato il titolare di una struttura ricettiva a Vibo Valentia per non aver comunicato alla Questura i dati anagrafici dei suoi ospiti, come previsto dal Tulps, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Gli agenti della Divisione Amministrativa hanno accertato la presenza di numerosi turisti che non erano stati registrati regolarmente sul portale “Alloggiati Web”.

L'importanza del portale

Il portale è difatti una piattaforma che permette ai gestori delle strutture ricettive di comunicare i dati degli ospiti alle forze dell'ordine in modo tempestivo e telematico.

Questo sistema è fondamentale per la tutela della sicurezza pubblica, poiché consente di verificare la presenza di soggetti con precedenti penali o amministrativi.

Informati Gdf e Comune

Dell'attività è stata informata anche la Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza, e il Comune di Vibo Valentia per la verifica del corretto pagamento dell'imposta di soggiorno.

La Polizia di Stato ha richiamato l'attenzione dei gestori di tutte le strutture ricettive sul rispetto di queste norme, avvertendo che la loro inosservanza può comportare sanzioni penali e che i controlli continueranno.