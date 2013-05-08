Pattumiera a cielo aperto nel centro di Crotone, sequestrata area di 380mq

Nonostante i diversi controlli messi in campo e già effettuati dai carabinieri, la lotta al fenomeno dell’abbandono illegale di rifiuti continua a rappresentare una sfida ancora tutta da vincere per Crotone.

Le due zone trasformate in discarica

I militari della Stazione locale, difatti, nelle scorse ore e dopo la segnalazione di un cittadino, hanno controllato uno spiazzo compreso tra via Pirandello e via di Vittorio, proprio alle spalle del Centro per l’Impiego, dunque quasi in pieno centro cittadino.

Qui hanno scoperto un ennesimo cospicuo deposito illecito dove erano stati lasciati materassi vecchi, passeggini rotti, vestiti sporchi, coperte putride, spugne, capi di abbigliamento.

Le due aree dove erano stati riversati i rifiuti, complessivamente di circa 380 mq, sono state sottoposte a sequestro preventivo.

La collaborazione dei cittadini

Fondamentale il contributo dei cittadini, la cui collaborazione è fondamentale nel segnalare le situazioni di degrado e illegalità, come in questo caso, in cui il sentimento civico ha prevalso, in collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Restano in corso le indagini per identificare gli autori, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone guidata da Domenico Guarascio, che dedica la massima priorità alla difesa dell’ambiente.