Controlli nel crotonese: identificate oltre 800 persone, multe e denunce

La Polizia di Stato ha effettuato un’imponente operazione di controllo del territorio di Isola Capo Rizzuto e Le Castella, su disposizione del Questore di Crotone Renato Panvino. L'operazione, che ha visto la partecipazione di diverse unità della Polizia Amministrativa, Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Stradale e della Ferroviaria, era finalizzata alla prevenzione e repressione di reati, in particolare lo spaccio di stupefacenti, e al controllo di pregiudicati.

Il bilancio dell'operazione

Durante l'operazione sono state identificate 858 persone, di cui 116 con precedenti, e controllati 460 veicoli. Sono state elevate 6 contestazioni al Codice della Strada e deferite all'Autorità Giudiziaria due persone per aver somministrato alcolici a minori.

La Squadra Mobile ha inoltre controllato 20 persone agli arresti domiciliari residenti a Isola Capo Rizzuto e nella frazione di Le Castella.

A Crotone e a Cirò Marina

I controlli sono stati estesi anche al capoluogo, Crotone, dove gli agenti delle Volanti e le pattuglie appiedate hanno identificato 376 persone, di cui 70 con precedenti.

Nel litorale di Cirò Marina, frequentato da numerosi turisti, sono state identificate 120 persone e controllati 51 veicoli. Anche qui, la Squadra Amministrativa ha deferito all'Autorità Giudiziaria il titolare di un'attività commerciale e un suo dipendente per aver venduto alcolici a minori.