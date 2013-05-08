Vibo. Sequestrate due tonnellate di frutta e verdura: donate in beneficenza

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sequestrato oltre due tonnellate di frutta e verdura a un commerciante che operava senza la Scia e su un’area pubblica di proprietà del Comune di Ionadi. L'operazione, condotta dai militari del Gruppo di Vibo Valentia, rientra in un più ampio piano di controlli stagionali per contrastare l'abusivismo commerciale.

La consegna all’associazione

Gli alimenti sono stati poi dati in beneficenza all'associazione Devote della Madonna del Rosario di Pompei “Il dono”. La donazione è stata resa possibile grazie a una tempestiva ordinanza del Comune di Ionadi.

Alla consegna dei prodotti erano presenti il capitano Francesco Isidoro Stassi, comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, una rappresentanza del Corpo, il sindaco di Ionadi e il presidente dell'associazione.

L'impegno per la legalità

L'attività di servizio dimostra la sensibilità della Guardia di Finanza nei confronti di un fenomeno che danneggia la concorrenza e la competitività dei commercianti che operano nel rispetto delle regole. L'iniziativa, oltre a contrastare l'illecito, ha rafforzato il legame tra le istituzioni e la cittadinanza.