La marijuana cresceva con l’acqua del Lao: scoperte due piantagioni

Due piantagioni di canapa indiana sono state scoperte nelle immediate adiacenze del fiume Lao, in un tratto ricadente nel comune di Papasidero, nell'alto cosentino.

La denuncia su YouPol

A rintracciale sono statio gli uomini delle Questura bruzia, che in questi giorni hanno dato seguito alla verifica di alcune segnalazioni pervenute tramite l'app YouPol e che,per l'appunto, indicavano al presenza delle coltivazioni sospette in località Tremoli, a poca distanza dal corso del fiume.

Mezzo migliaio di arbusti

Gli agenti sono così riusciti ad individuare rapidamente le due piantagioni, nonostante fossero coperte dall'alta vegetazione. Complessivamente, sono state rinvenute circa 500 piante di altezza compresa tra un metro e settanda e due metri, ed un peso complessivo di circa 100 chili.

Rinvenuta anche una pompa di pescaggio che attingeva l'acqua direttamente dal corso del fiume, oltre a diversi attrezzi agricoli.

Tutto distrutto sul posto

Tutti gli arbusti sono stati sradicati e distrutti, mentre le due aree coltivate sono state sequestrate. Al proprietario è stato inoltre contestato il fatto di aver violato un'area sottoposta a vincolo naturale, avendo coltivano all'interno della Riserva Naturale del Fiume Lao.