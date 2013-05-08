Brucia vegetazione, fuoco arriva a una cisterna di gas: paura nel vibonese

Un fuoco acceso per bruciare della vegetazione sfalciata ha rischiato di provocare un'esplosione nelle adiacenze di alcune abitazione: è accaduto nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, a San Gregorio d'Ippona, nel vibonese, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Case evacuate fino a notte

Le fiamme hanno coinvolto delle valvole che, una volta danneggiate, hanno iniziato a perdere una notevole quantità di gas. Circostanza che ha reso necessario evacuare tutti i residenti e di delimitare l'area, rimasta inderdetta fino a tarda notte.

Pedita tenuta sotto controllo

Tramite l'utilizzo di esplosimetri è stato possibile monitorare la quantità di gas residuo nell'aria, finché le sostanze potenzialmente pericolose non sono rientrate nei limiti.

Attorno alla mezzanotte l'operazione si è conclusa, ed ha permesso ai residenti di tornare, incolumi, nelle proprie abitazioni.