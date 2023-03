Crotone. Trafinello ha il suo Comitato di quartiere: primo incontro col sindaco Voce

Anche Trafinello, popoloso quartiere della periferia di Crotone, ha finalmente un suo comitato che si è costituito nei giorni scorsi con tanto di regolare registrazione a tutti gli organi competenti.

Il neo “Comitato di Quartiere Trafinello”, da eletto alla carica di presidente Francesco Gallelli, che da subito ha dimostrato piena disponibilità ed massimo impegno a voler coinvolgere tutti gli abitanti della zona in questa nuova avventura.

A pochi giorni dalla costituzione ufficiale, intanto, c’è stato il primo incontro ufficiale, col sindaco di Crotone Vincenzo Voce che ha rivolto un invito a tutti i comitati di quartiere ad informarsi su una serie di interventi che potrebbero essere realizzati a breve termine, quantificando un investimento per ciascuno di essi, in circa centomila euro annui per i prossimi quattro anni da destinare ad arredo urbano e riqualificazione: fondi intercettati grazie all’accordo con l’Eni.

“Questo primo confronto col primo cittadino - spiegano dal Comitato - ha chiarito le vere urgenze di cui ciascun quartiere ha davvero bisogno di una soluzione, pertanto confidiamo in altri futuri incontri per poter davvero intervenire definitivamente sulle priorità, soprattutto quelle che riguardano la tutela della salute e della sicurezza pubblica”.

“Vogliamo comunque ringraziare il sindaco Voce per averci ascoltato sperando che questa nuova apertura dell’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini non deluda, ancora una volta, le nostre aspettative, ma allo stesso tempo siamo fiduciosi che questo cambio di rotta possa finalmente accorciare le distanze fra i cittadini e l’amministrazione comunale ridando la giusta dignità a questa martoriata città”, concludono dal Comitato di Quartiere Trafinello.