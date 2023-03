Rende: attivato in municipio il distributore dei sacchetti per la differenziata

È stato attivato all’interno del municipio di Rende il nuovo distributore automatico dei sacchetti della raccolta differenziata, “Ecomat 24”.

L’impianto permetterà il ritiro delle buste in maniera totalmente gratuita attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria dell'intestatario dell’utenza dedicata.

“Un ulteriore strumento per favorire la raccolta differenziata”, ha dichiarato l’assessore Domenico Ziccarelli che, accompagnato dalle consigliere Marisa De Rose e Romina Provenzano, ha assistito alla attivazione del distributore da parte di Calabria Maceri.

Collocato in prossimità della reception e accessibile negli orari di apertura della casa comunale, l’impianto è dotato di tutte le istruzioni necessarie per il ritiro dei sacchetti.

“Siamo tra i pochi comuni della Calabria ad aver raggiunto l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, ma prevediamo, entro il 2027 di arrivare al 75% grazie al nuovo Piano di raccolta dei rifiuti. In questi anni abbiamo superato ogni aspettativa vista la vastità del territorio rendese che è anche città di passaggio: Rende secondo i dati ISTAT abbia una popolazione di 35.692 abitanti, per TARI sono invece 53.750: numeri importanti per una utenza più ampia. Dovremmo iniziare a vedere i rifiuti come risorse. Rende si è sempre dimostrata esempio virtuoso in temi di raccolta differenziata”, ha concluso Ziccarelli.