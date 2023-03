Tragico impatto sulla 107, coppia deceduta: conducente condannato a un anno e dieci mesi

Serena Iuliano e Victor Lopez

Era il 15 maggio dell’anno scorso quando Victor Lopez e Serena Iuliano trovarono la morte al km 66 sul tratto della Statale 107 Cosenza-Crotone, in località Giordaniello (QUI).

La moto Kawasaki Z900 su cui erano in sella si schiantò contro un’auto Citroen C4 Picasso, condotta da un quarantaquattrenne di San Giovanni in Fiore che avrebbe eseguito una manovra non consentita, data la presenza della doppia striscia continua per immettersi nella stazione di servizio sull’altro lato della carreggiata di marcia.

L'autovettura andò ad impattare con il motociclo e la giovane coppia, 33 anni lui, 29 lei, venne sobbalzata e cadde a terra, decedendo sul colpo.

Ed è arrivata martedì scorso, 7 marzo, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari, Piero Santese, ha stabilito per l'imputato un anno e dieci mesi di reclusione, essendo state riconosciute le attenuanti generiche, su richiesta dell'avvocato difensore