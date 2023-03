Covid, il Bollettino: appena 64 nuovi casi, calano i positivi ma c’è un altro decesso

Continua in Calabria il monitoraggio del Covid19 che tra ieri ed oggi, a fronte di 1754 tamponi eseguiti, ha fatto registrare “solo” 64 nuovi casi: 20 nel cosentino, 15 nel reggino, 13 bel catanzarese, 11 nel crotonese e 5 nel vibonese.

Mentre si annota, purtroppo, un altro decesso, a Reggio Calabria, i guariti sono stati 76. Nelle ultime 24ore, poi, sono scesi a 973 gli attualmente positivi, 13 in meno di ieri. Di questi, 902 (-12 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare, 67 (-1 da ieri) in reparto ospedaliero e 4 nelle rianimazioni.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 343 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 322 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112485 (112051 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 319 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188310 (186817 guariti, 1493 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 16 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59936 (59655 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 154 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 146 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209337 (208413 guariti, 924 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 28 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53564 (53363 guariti, 201 deceduti).