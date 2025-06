Bimba di 8 anni annega in piscina a Rende, forse un malore

Il Parco Acquatico di Rende (Foto: Profilo FB)

Doveva essere probabilmente una giornata di divertimento, per giocare e prendere sollievo dal caldo torrido. Una giornata, forse, come tante altre già trascorse in precedenza ma che oggi si è trasformata purtroppo in tragedia per una bambina di appena otto anni, morta annegata nella piscina del Parco Acquatico Santa Chiara di Rende, a Cosenza.

Inutili gli immediati soccorsi dei sanitari del Suem 118, per la piccola, sfortunatamente non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni potrebbe aver avuto un malore proprio mentre giocava in acqua.

Sull’accaduto hanno già avviato le indagini i carabinieri della Compagnia cittadina - diretti personalmente dal procuratore capo Vincenzo Capomolla - e a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(in aggiornamento)