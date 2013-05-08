Partorisce in spiaggia, poi lascia la piccola in ospedale

Una trentenne piemontese ha deciso di non volersi occupare della propria bimba lasciandola in ospedale. È accaduto a Locri dove la donna, in vacanza nella nostra regione, in particolare a Marina di Caulonia, ha partorito la piccola da sola e sulla spiaggia, per poi venire ricoverata nel nosocomio della cittadina reggina.

Dimessa da quest’ultimo, la difficile decisione della donna, a cui al momento non è seguito alcun ripensamento. La piccola - che è fortunatamente in buone condizioni di salute ed attualmente è seguita nel reparto di Pediatria - su disposizione dell’autorità giudiziaria competente e dei servizi sociali a breve verrà affidata una famiglia.