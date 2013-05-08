Maltempo, prosegue l’instabilità sulla Calabria: in arrivo piogge ed aria fresca

Risveglio nuvoloso in quasi tutta la Calabria, dove da qualche giorno una perturbazione ha portato pioggia ed aria fresca. Dopo i temporali ampiamente previsti in occasione del 14 e del 15 agosto - che hanno interessato quasi esclusivamente le aree montuose della Sila e del Pollino - quest'oggi, 16 agosto, si assisterà ad un generale peggioramento del quadro metereologico, con piogge sparse anche sulle località di mare.

E proprio sulla costa tirrenica, già da questa mattina, si stanno verificando temporali sparsi tra il reggino ed il vibonese, che si estenderanno anche alla fascia catanzarese e cosentina nelle prossime ore. Maltempo che proseguirà anche nei prossimi giorni, e precede l'allontanamento della "bolla di calore" previsto a partire da lunedì 18 agosto.

Al momento l'intera regione è in allerta gialla, ed è bene ricordare la particolare instabilità del tempo, che ha provocato - appena due giorni fà - delle forti grandinate nelle aree interne.