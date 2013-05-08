Neonato morto dopo il parto a Cetraro: sei indagati, disposta l’autopsia

La Procura della Repubblica di Paola ha iscritto sei persone nel registro degli indagati, per il decesso di un neonato avvenuto presso l’ospedale di Cetraro. Tra questi, figurano il ginecologo che seguiva la gravidanza e cinque membri del personale sanitario coinvolti nel parto.

Autopsia affidata a esperti dell’Umg

Questa mattina, sabato 16 agosto, il sostituto procuratore Maria Porcelli ha conferito l’incarico per l’autopsia agli specialisti di medicina legale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, necessari per fare luce sulle cause della morte.

L'ipotesi dell'omicidio colposo

La Procura — diretta da Domenico Fiordalisi — ipotizza il reato di omicidio colposo. Le indagini mirano a verificare le eventuali responsabilità del personale medico, sia prima che durante il parto.

Da stabilire il momento del decesso

Il risultato dell’autopsia, sarà fondamentale per definire la causa e il momento esatto del decesso: se sia avvenuto prima o dopo il parto. Questo chiarimento sarà determinante per delineare le responsabilità penali.